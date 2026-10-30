Media: paus Leo heeft stembiljet aangevraagd voor midterms

Paus Leo is van plan om te stemmen in de Amerikaanse midtermverkiezingen, meldden Amerikaanse media. Hij heeft een stembiljet aangevraagd in de staat Illinois, waar hij als kiezer staat geregistreerd. Het is nog niet bekend of hij zijn stem al heeft opgestuurd.

Volgens NBC News heeft de paus, wiens echte naam Robert Francis Prevost is, het stembiljet op 3 oktober aangevraagd. Zijn stem is nog niet aangekomen. In Illinois kan een stembiljet tot en met 3 november worden opgestuurd vanuit het buitenland.

Omdat paus Leo de eerste Amerikaanse paus is, zou hij ook de eerste paus zijn die zijn stem uitbrengt bij de Amerikaanse verkiezingen. Leo heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over president Donald Trump, onder meer over de oorlog tegen Iran en de manier waarop het land omgaat met immigranten.

Bij de midtermverkiezingen wordt er onder meer gestemd voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.