ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: paus Leo heeft stembiljet aangevraagd voor midterms

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
anp301026108 1
Volg ons op Google Nieuws
 Paus Leo is van plan om te stemmen in de Amerikaanse midtermverkiezingen, meldden Amerikaanse media. Hij heeft een stembiljet aangevraagd in de staat Illinois, waar hij als kiezer staat geregistreerd. Het is nog niet bekend of hij zijn stem al heeft opgestuurd.
Volgens NBC News heeft de paus, wiens echte naam Robert Francis Prevost is, het stembiljet op 3 oktober aangevraagd. Zijn stem is nog niet aangekomen. In Illinois kan een stembiljet tot en met 3 november worden opgestuurd vanuit het buitenland.
Omdat paus Leo de eerste Amerikaanse paus is, zou hij ook de eerste paus zijn die zijn stem uitbrengt bij de Amerikaanse verkiezingen. Leo heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over president Donald Trump, onder meer over de oorlog tegen Iran en de manier waarop het land omgaat met immigranten.
Bij de midtermverkiezingen wordt er onder meer gestemd voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

IMG_5209

Briefje van 100 uit de geldautomaat: mag de bakker het weigeren?

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

Een man en een vrouw liggen 's avonds in bed en kijken op hun telefoon.

Waarom sommige stellen geen seks meer hebben

werkgevers willen aow op 66 bij zwaar werk1552100658

AOW aangevraagd na jaren in het buitenland? Bij een op de vier duurt het te lang, en dan kun je tot €1.442 eisen

6d5acd5f-1547-4de6-8bbd-bf72c8a3c320

Fiets en fatbike de winter in: waar je in Noord- en Zuid-Holland op moet letten

Loading