Darter Humphries verslaat Littler en wint Premier League

LONDEN (ANP) - Darter Luke Humphries heeft de Premier League of Darts gewonnen. De 30-jarige Engelsman was in Londen in de finale met 11-8 te sterk voor zijn landgenoot Luke Littler.

De finale was een herhaling van vorig jaar. Toen won Littler met 11-7. Littler begon nu ook goed, maar Humphries kwam halverwege terug en nam zelfs een break voorsprong. Op 10-8 benutte hij zijn derde matchdart.

Michael van Gerwen slaagde er niet in zich voor de finaleronde van de Premier League te kwalificeren. De Brabander liet afgelopen weekend weten voorlopig niet in actie te komen na een relatiebreuk met zijn vrouw Daphne.