Reuters: Verenigde Naties overwegen 6900 banen te schrappen

NEW YORK (ANP) - Het secretariaat van de Verenigde Naties werkt aan het schrappen van ongeveer 6900 banen. Dat meldt Reuters op basis van een interne memo die het persbureau heeft ingezien. Het zou gaan om een inkrimping van 20 procent op een begroting van 3,7 miljard dollar.

Volgens Reuters heeft de VN te maken met een financiële crisis die deels is veroorzaakt door de Verenigde Staten. Dat land is normaal goed voor bijna een kwart van alle financiering, maar wil dat onder president Donald Trump niet meer. De voorgestelde Amerikaanse begroting voor het komende jaar, die nog door het Congres moet worden goedgekeurd, heeft de financiering voor verschillende VN-programma's, waaronder vredeshandhaving, geschrapt of drastisch verminderd.

Eerder deze maand zei VN-secretaris-generaal António Guterres al dat hij een grote reorganisatie overwoog. Kenners denken dat de organisatie nu wil laten zien hier serieus werk van te maken, in de hoop dat de VS toch nog meer geld beschikbaar stellen.