Darter Van Duijvenbode loopt kwartfinale World Matchplay mis

BLACKPOOL (ANP) - Darter Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het World Matchplay. De 33-jarige Nederlander moest in Blackpool zijn meerdere erkennen in de Brit Andrew Gilding. Het werd 11-5.

Van Duijvenbode begon slecht aan de wedstrijd en stond al snel met 5-0 achter. Na de eerste pauze richtte hij zich wat op. Van Duijvenbode verkleinde de achterstand tot 8-5, maar verder liet Gilding het niet komen.

Later op woensdag komen de Nederlanders Jermaine Wattimena en Michael van Gerwen nog in actie in de achtste finales. Gian van Veen bereikte dinsdag de kwartfinales.