Darter Van Gerwen bereikt eindstrijd World Series Finals

door anp
zondag, 14 september 2025 om 20:41
AMSTERDAM (ANP) - Michael van Gerwen heeft de eindstrijd gehaald bij de World Series of Darts Finals. De 36-jarige Nederlander rekende in de AFAS Live in Amsterdam in de halve finale met 11-6 af met de Noord-Ier Josh Rock.
Van Gerwen was eerder in het toernooi twee keer dicht bij uitschakeling. Tegen Rock ging het tot 5-5 in legs gelijk op, al wonnen beide darters meerdere keren de leg die de tegenstander was begonnen. Na de tweede pauze won Van Gerwen vijf legs op rij. Op 10-6 benutte hij zijn vierde matchdart.
Van Gerwen won de World Series Finals vijf keer en in 2023 voor het laatst. Voor de Brabander is het zijn eerste finale van een groot toernooi sinds de verloren WK-finale in januari.
In de finale neemt 'Mighty Mike' het op tegen de winnaar van de halve finale tussen de Engelsman Luke Littler en Gerwyn Price uit Wales.
