Darter Van Gerwen wint op Grand Slam van landgenote Van Leuven

WOLVERHAMPTON (ANP) - Darter Michael van Gerwen heeft in de eerste ronde van het Grand Slam of Darts eenvoudig gewonnen van landgenote Noa-Lynn van Leuven. De Brabander won de wedstrijd in groep G met 5-0.

Van Gerwen pakte meteen de eerste leg die Van Leuven was begonnen. In de derde leg kreeg de trans vrouw kansen om de leg te winnen, maar dat lukte niet, waarop Van Gerwen toesloeg. Op 4-0 miste Van Gerwen twee matchdarts, maar Van Leuven kon de leg ook niet uitgooien op 120. Daarop maakte 'Mighty Mike' het af. In dezelfde groep won Gary Anderson met 5-1 van Ryan Joyce.

Van Leuven mag later dit jaar als eerste Nederlandse vrouw ooit meedoen aan het WK darts. De 28-jarige Beverwijkse kwalificeerde zich door een van de laatste toernooien uit de Women's Series van profbond PDC te winnen.