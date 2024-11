Jonge tennisster Gauff bekroont seizoen met winst WTA Finals

RIYAD (ANP) - De Amerikaanse tennisster Coco Gauff sluit het jaar af met een mooie prijs. De 20-jarige nummer 3 van de wereld won in Riyad (Saudi-Arabië) de prestigieuze WTA Finals. Ze rekende in de finale van het eindejaarstoernooi in drie sets af met de Chinese Zheng Qinwen: 3-6 6-4 7-6 (2). De partij duurde drie uur.

Gauff had haar goede vorm in de halve finales al getoond door de nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, te verslaan. Tegen Zheng moest ze de eerste set prijsgeven, maar ze vocht zich terug in de wedstrijd en won vervolgens de tweede set en de derde na een tiebreak.