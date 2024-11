Gelderse zangeres Emma Luca wint Regio Songfestival

MAASTRICHT (ANP) - Emma Luca uit Gelderland heeft zaterdagavond het Regio Songfestival gewonnen. De zangeres van het nummer Illusie kreeg met 193 punten de hoogste score van de vakjury's en het publiek.

Een deel van de punten kwam van vakjury's, bestaande uit componisten, liedjesmakers en artiesten, van de verschillende regio's. Daar kwamen de punten van het publiek nog bij. Luca eindigde bovenaan, Overijssel werd tweede en Brabant derde. "Heel cool, heel vet", reageerde de Gelderse zangeres na haar overwinning. "Het is geen illusie, denk ik, hoop ik."

Het Regio Songfestival vond plaats in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. De eerste editie van het muziekevenement, vorig jaar in Utrecht, werd gewonnen door de Limburgse artiest Emmy Ackermans.