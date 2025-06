Darter Van Gerwen wint overtuigend bij rentree na relatiebreuk

NEW YORK (ANP) - Darter Michael van Gerwen heeft zijn eerste wedstrijd sinds zijn pauze van ruim een maand zonder problemen gewonnen. De drievoudig wereldkampioen versloeg in New York bij de US Darts Masters de Amerikaan Leonard Gates met 6-1. Van Gerwen (36) had een pauze ingelast door de relatiebreuk met zijn vrouw Daphne.

De Brabander haalde een redelijk hoog niveau, gezien zijn gemiddelde voor drie pijlen van net geen 100 punten en een score van 60 procent op de dubbels. Gates (54) is een onbekende darter. Hij deed pas twee keer mee aan het WK bij de PDC en verloor beide keren zijn eerste wedstrijd.

Van Gerwen treft in de nacht van zaterdag op zondag Gerwyn Price uit Wales in de kwartfinales.