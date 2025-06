Juni was droger dan normaal, vooral warm en zonnig

HOUTEN (ANP) - Deze maand juni was de op een na warmste junimaand sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur in De Bilt wordt volgens Weeronline nu geschat op 18,3 graden. Alleen in juni 2023 was het met gemiddeld 19,4 graden warmer dan dit jaar. Normaal is het 16,5 graden in juni.

De zon scheen veelvuldig deze maand. Naar verwachting eindigt de maand met 275 zonuren, terwijl dat er normaal gemiddeld 225 zijn. Vooral in het zuiden en westen van het land was het zonnig, met maximaal 290 zonuren. Het zijn niet de meeste zonuren ooit. Het record staat op 328 uur in 2023.

De laatste dagen van juni verlopen droog. Daardoor komt de totale hoeveelheid neerslag uit op 61 millimeter. Dat maakt deze juni iets droger dan het gemiddelde, dat 66 millimeter is. In het zuidwesten viel de minste regen, met slechts 30 tot 40 millimeter. In het noordwesten en zuidoosten viel meer regen door regenzones en flinke onweersbuien.