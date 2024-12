Grote opkomst bij bewonersbijeenkomst na explosie in Purmerend

PURMEREND (ANP) - Bij de bijeenkomst voor bewoners uit de omgeving van de Maasstraat in Purmerend waren maandagavond zo'n 150 mensen aanwezig. Dat zegt burgemeester Ellen van Selm van de Noord-Hollandse plaats. In de Maasstraat vond zondagochtend vroeg een explosie plaats bij een huis. De politie gaat uit van opzet.

"De impact van zo'n explosie is enorm. Mensen zijn erdoor aangeslagen", zegt Van Selm. "Het is een vloek voor de wijk." De explosie heeft het gevoel van veiligheid van veel omwonenden aangetast, merkt de burgemeester op.

De bijeenkomst van maandagavond deed de bewoners dan ook goed, vertelt Van Selm. Volgens haar heerst er een gevoel van saamhorigheid en is er grote bereidwilligheid om elkaar te steunen. "Hoe kunnen we elkaar helpen?" was een veelgehoorde vraag, naast vragen over het incident zelf. Naast medewerkers van de gemeente waren er ook mensen van onder meer de woningbouwvereniging en slachtofferhulp aanwezig.

Door de explosie ontstond brand, die vervolgens oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In totaal zijn vijf van de zes woningen in het rijtje voorlopig onbewoonbaar. Een persoon raakte zwaargewond. Volgens de politie is hij buiten levensgevaar.