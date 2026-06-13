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Darters Van Veen en Van Gerwen naar kwartfinales World Cup

Sport
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 00:24
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FRANKFURT (ANP) - Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben op de World Cup of Darts in Frankfurt de kwartfinales bereikt. Het Nederlandse duo won bij de laatste zestien met 8-6 van Zweden. Duitsland is zondag de volgende tegenstander.
De World Cup of Darts is een landentoernooi. Het Nederlandse koppel is als tweede geplaatst. De Nederlandse darters wisten het toernooi vier keer te winnen, alle keren met drievoudig wereldkampioen Van Gerwen erbij.
Bij Zweden speelde Jeffrey de Graaf samen met Oskar Lukasiak. De Graaf is een Nederlander die onder de Zweedse vlag uitkomt.
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