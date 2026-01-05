Daviscupteam zonder Griekspoor en Van de Zandschulp naar India

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse tennissers treden in februari aan zonder Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp voor de eerste kwalificatiewedstrijd van de Davis Cup in India. Dat maakte captain Paul Haarhuis bekend.

"Door het reizen en de drukke planning rondom de Davis Cup en ABN AMRO Open zijn Tallon en Botic dit keer niet inzetbaar", legde Haarhuis uit in een persbericht. De selectie bestaat uit Jesper de Jong, Guy den Ouden, David Pel en Sander Arends. De Jong is de hoogstgeplaatste speler op de wereldranglijst met de 71e plaats.