Chevron stijgt op Wall Street na aanval VS op olierijk Venezuela

NEW YORK (ANP) - Chevron behoorde maandag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Beleggers reageerden op de aanval van de Verenigde Staten op Venezuela, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro werd gearresteerd. Chevron, de enige grote Amerikaanse oliemaatschappij die momenteel met speciale Amerikaanse toestemming in het olierijke Zuid-Amerikaanse land actief is, werd bijna 6 procent meer waard. Ook andere oliebedrijven als Exxon Mobil en ConocoPhillips gingen omhoog en wonnen 1,9 en 5,7 procent.

De algehele stemming op Wall Street was positief, na de gemengde start van het nieuwe beursjaar op vrijdag. De Dow-Jonesindex stond kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 48.728 punten en de S&P 500-index won 0,6 procent op 6897 punten. Techbeurs Nasdaq klom 0,6 procent tot 23.380 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump zei na de aanval op Venezuela dat Amerikaanse investeringen in de Venezolaanse energiesector nu een kerndoelstelling zijn voor zijn regering.