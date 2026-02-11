ECONOMIE
De Boo bezorgt Nederland op 1000 meter tweede zilver op Spelen

Sport
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 20:05
anp110226206 1
MILAAN (ANP) - Jenning de Boo heeft Nederland op de 1000 meter het tweede zilver bezorgd op de Olympische Spelen van Milaan. De 22-jarige schaatser moest in het Milano Speed Skating Stadium met 1.06,78 het goud laten aan topfavoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die won in een olympisch record van 1.06,28. Ning Zhongyan uit China pakte met 1.07,34 het brons.
Regerend wereldkampioen Joep Wennemars werd gehinderd in zijn rit en kwam alsnog tot 1.07,58. Hij reed zo'n twintig minuten later opnieuw en reed toen 1.08,46. Hij eindigde op basis van zijn eerste rit op de vijfde plek. Kjeld Nuis werd met 1.07,65 zesde.
Voor De Boo zijn het de eerste Olympische Spelen. Hij komt op deze Spelen ook nog in actie op de 500 meter.
