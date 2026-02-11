Drentse BBB (BBB levert) moet weer op zoek naar een nieuwe gedeputeerde

De BBB in Drenthe gaat op zoek naar een vervanger voor de woensdag opgestapte gedeputeerde Gert-Jan Schuinder. "Drenthe moet bestuurd worden en we moeten het vertrouwen terugwinnen", zei BBB-fractievoorzitter Willem Vossebeld. CDA, VVD en PvdA willen in de coalitie verder met BBB om goede dingen voor Drenthe te doen.

Diverse partijen riepen de BBB op voorlopig geen opvolger voor Schuinder te zoeken, maar een pas op de plaats te maken. Eerst even rust en het vertrouwen herstellen om te voorkomen dat we hier binnenkort weer staan, klonk het. Sam Pormes (LijstPormes): "Er zijn drie gedeputeerden geweest van de BBB en die hebben hun termijn niet afgemaakt. Neem alle tijd."

Vossebeld betreurt dat Schuinder "niet helemaal de juiste weg heeft gevolgd". Het Dagblad van het Noorden meldde dat de gedeputeerde zich zonder overleg bemoeide met de portefeuille van partijgenoot en medebestuurder Egbert van Dijk. Van Dijk nam in december ontslag en zei dat hij was tegengewerkt door Schuinder. Die stapte woensdag ook op, omdat hij door de naar buiten gekomen informatie geen veilige werkomgeving meer voelde.

Ongeloofwaardig

Schuinder was nog geen jaar gedeputeerde voor de BBB. Hij volgde Jisse Otter op die met pensioen ging. Henk Emmens is de beoogde opvolger van Van Dijk. Zijn installatie is woensdagavond.

Namens het Drentse college gaf gedeputeerde Yvonne Turenhout (PvdA) aan dat zij er in december achter kwam dat Schuinder, zonder dat zij het wist, contact had gehad met staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie (BBB). Defensie wil oefenterrein De Haar in Drenthe uitbreiden en Turenhout heeft daar namens de provincie contact over met het ministerie. Statenleden schrokken toen ze hoorden dat Schuinder zich daarmee ook had bemoeid. De ChristenUnie noemde dat schadelijk voor de geloofwaardigheid van de provincie. D66 concludeerde dat bij Schuinder "elke basisvaardigheid voor het uitoefenen van deze functie ontbrak".

Turenhout noemde het besluit van Schuinder om op te stappen onvermijdelijk. Volgens haar komt het niet heel vaak voor dat een collega zonder overleg voorstellen doet in een dossier van een ander. "En daarbij gaat het er ook om op welke wijze je dat doet." Schuinder zou op het terrein van Van Dijk "een brede verkenning naar andere mogelijke oplossingen" doen. Maar zonder dat het was afgestemd, deed hij ook voorstellen. "Dat doet iets met de geloofwaardigheid van de provincie. Er ligt een heel belangrijke opdracht om dat vertrouwen te herstellen", aldus Turenhout.