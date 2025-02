De Boo denkt dat baanrecord op 1000 meter snel kan sneuvelen

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo weet nog niet of hij heel lang kan genieten van zijn baanrecord op de 1000 meter in Thialf (1.07,08). Over twee weken komt de dominante Amerikaan Jordan Stolz naar Heerenveen voor de wereldbeker. "Ik denk dat hij hier wel 1.06 kan rijden. Maar mijn naam hangt hier in ieder geval voor heel even twee keer op het bord", zei de 21-jarige De Boo voor de camera van de NOS.

De Groninger van Reggeborgh reed vrijdag ook al de snelste tijd ooit in Thialf op de 500 meter. "Er ligt hier dit weekend ongelooflijk goed en snel ijs, dus dikke shout-out naar de ijsmeesters. En ik voel me fysiek heel sterk, ik merk dat er een bepaalde gezonde spanning heerst en dat vind ik heel lekker. Ik kom nu naar de baan met zelfvertrouwen, eerst was dat meer onzekerheid", aldus De Boo.