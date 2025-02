Veldrijder Nieuwenhuis tweede in slotrit X2O Badkamers Trofee

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Veldrijder Joris Nieuwenhuis is als tweede geëindigd in de laatste rit om de X2O Badkamers Trofee. De Nederlander moest de zege in de Brussels Universities Cyclocross aan de Belg Michael Vanthourenhout laten. Nieuwenhuis was acht seconden langzamer. Zijn landgenoot Lars van der Haar werd op 41 tellen van de winnaar derde.

De eindzege in de X2O Badkamers Trofee ging naar de Belg Eli Iserbyt, die in Brussel als vierde finishte. Vorig jaar eindigde Van der Haar nog als eerste in de eindstand. Iserbyt won de X2O Badkamers Trofee eerder in 2020, 2021 en 2023.