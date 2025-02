De Boo met nieuw baanrecord ook Nederlands kampioen op 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft zich met opnieuw een baanrecord gekroond tot Nederlands kampioen op de 1000 meter. De 21-jarige schaatser van Reggeborgh was in 1.07,08 een honderdste van een seconde sneller dan de Rus Pavel Koelizjnikov in 2020 in Thialf. Ook Joep Wennemars (1.07,23) en Kjeld Nuis (1.07,26) plaatsten zich voor de WK afstanden van volgende maand in Hamar.

De Boo pakte vrijdag op de 500 meter al zijn eerste baanrecord in Heerenveen in 34,05. Dat was voor hem al een droom die uitkwam, zei hij.

Tim Prins ging vorig jaar nog samen met Nuis en De Boo naar de WK. Prins werd nu op gepaste afstand vierde (1.07,99).