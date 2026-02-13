De Boo op Spelen ook op 500 meter tegen Stolz, Diniz tegen Zurek

MILAAN (ANP) - Jenning de Boo komt zaterdag op de Olympische Spelen in Milaan in de dertiende rit van de 500 meter in actie tegen zijn Amerikaanse rivaal Jordan Stolz. Een rit later treft Sebas Diniz de Poolse Europese kampioen Damian Zurek. De Boo trof Stolz eerder op de Spelen ook al op de 1000 meter.

Joep Wennemars komt als eerste Nederlander in actie. Hij rijdt in de zesde rit tegen de Pool Piotr Michalski.

De 500 meter in het Milano Speed Skating Stadium begint om 17.00 uur.

Eerst rijden de vrouwen de kwartfinales van de ploegenachtervolging (16.00 uur). Het Nederlandse team van Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud komt in de eerste rit uit tegen Kazachstan.