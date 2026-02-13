NBA-basketballer Paul sluit carrière na 21 jaar af

TORONTO (ANP) - De Amerikaanse basketballer Chris Paul heeft zijn professionele carrière afgesloten. Op Instagram meldt de 40-jarige point guard dat hij na 21 jaar stopt met spelen. Paul stond sinds vorige week na een ruil met de Los Angeles Clippers onder contract bij de Toronto Raptors, maar kwam niet in actie voor het Canadese team.

Paul won in zijn illustere carrière geen kampioenschappen, maar werd wel twaalf keer opgenomen in het NBA All-Starteam. Hij staat tweede in het alltime-klassement van assists in de NBA. Met Team USA won hij goud op de Olympische Spelen van 2008 en 2012.

"Dit was het! Na 21 jaar stop ik met basketballen", schrijft Paul in een verklaring op Instagram. De Amerikaan noemt het onder meer "een ongelofelijke zegen" dat hij met basketballen zijn brood heeft verdiend.

De spelverdeler begon in 2005 in de NBA bij de New Orleans Hornets en vertrok daar na zes jaar naar Los Angeles om voor de Clippers te spelen. Na omzwervingen bij onder andere de Houston Rockets, Phoenix Suns en Golden State Warriors keerde hij vorig jaar terug bij de Clippers.