De Boo vergroot voorsprong op NK sprint met zege op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft bij de NK sprint zijn voorsprong op de concurrentie nogmaals vergroot. De 20-jarige schaatser van Reggeborgh won de tweede 500 meter in Heerenveen in een tijd van 34,29 seconden.

Mats van den Bos werd net als een dag eerder tweede, nu met 34,68. Tim Prins en Merijn Scheperkamp werden derde met dezelfde tijd van 34,75.

Voor de tweede 1000 meter heeft de Groningse sprinter van Reggeborgh een marge van 1,87 seconde op Scheperkamp. De strijd om de derde plaats gaat tussen Prins en Joep Wennemars.

Misslagen

Kjeld Nuis maakte in zijn rit tegen Tijmen Snel enkele misslagen en liet de race vervolgens lopen. De 35-jarige titelverdediger stond na de eerste dag vijfde in het klassement. Hij is daardoor ook kansloos voor kwalificatie voor het EK sprint.

De beste drie sprinters van het NK plaatsen zich voor het EK sprint. Dat toernooi wordt verreden op 10 en 11 januari in Thialf.