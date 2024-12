Snellink verrast zichzelf met eerste Nederlandse allroundtitel

HEERENVEEN (ANP) - Beau Snellink heeft zichzelf verrast met de Nederlandse allroundtitel. De 23-jarige schaatser van Team Essent hield zijn voorsprong op ploeggenoot Chris Huizinga in de afsluitende 10 kilometer en werd voor het eerst allroundkampioen. "Bizar! Dit had ik voor dit weekend niet verwacht", zei Snellink.

De schaatser lag tweede achter Huizinga na de eerste dag en hield ook al rekening met die plaats. "Vanmorgen toen ik in bed lag, dacht ik, ik ga die tweede plaats naar huis schaatsen en dan ben ik heel blij en mag ik naar het EK. Maar toen die 1500 meter er zo uitrolde, veranderde het hele plaatje en wilde ik alleen maar harder. Dat ik dan op de 10 kilometer zo tekeer kon gaan is heel mooi."

Snellink reed een persoonlijk record op de 1500 meter van 1.46,82 en dook in het spannende duel met Huizinga op de 10 kilometer met 12.42,98 bijna 10 seconden onder zijn eigen beste tijd. "Dat was absurd, om dat in het allroundtoernooi te rijden. En de 12.39,87 van Chris tekent ook hoe goed we als team zijn op het moment."