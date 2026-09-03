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De Jong haalt voor het eerst tweede ronde US Open na vijfsetter

Sport
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 2:04
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NEW YORK (ANP) - Tennisser Jesper de Jong (26) heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse nummer 100 van de wereld rekende in de eerste ronde af met de Italiaan Francesco Passaro (25), de mondiale nummer 207. Hij had daar vijf sets voor nodig: 2-6 6-2 4-6 6-3 6-2.
De partij werd dinsdag vanwege de regen gestaakt bij een stand van 2-6 6-2 4-6 1-1 in het nadeel van De Jong. De Nederlander draaide een dag later alsnog de wedstrijd om.
De Jong strandde vorig jaar in de openingsronde van het grandslamtoernooi in New York. Bij de Australian Open was de eerste ronde dit jaar ook het eindstation voor de Haarlemmer. Op Roland Garros redde hij het tot de vierde ronde, waarin hij werd uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar Alexander Zverev. Op Wimbledon verloor hij in de tweede ronde.
In de volgende ronde speelt De Jong het op tegen de Belg Zizou Bergs, die in vier sets de Spanjaard Carlos Taberner versloeg.
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