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Palestijnse tieners gedood op Westelijke Jordaanoever

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 2:05
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RAMALLAH (ANP) - Twee Palestijnse tieners zijn woensdag om het leven gekomen bij een aanval van militante Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied. Dat meldden lokale functionarissen en het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.
Volgens het ministerie waren de twee jongeren 16 en 19 jaar oud. Ze werden gedood in het dorp al-Mughayyir, nabij Ramallah.
Het Israëlische leger verklaarde dat zijn troepen in het dorp waren om beveiliging te bieden aan politieagenten en een Israëlische burger die vee wilde "terughalen". De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden, aldus het leger.
De regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, gebied dat Israël in de oorlog van 1967 veroverde, sterk bevorderd. De nederzettingen zijn in strijd met het internationaal recht.
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