De Jong 'heel blij en opgelucht' na vijfsetter op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Jesper de Jong was "heel blij en opgelucht" na zijn gewonnen partij in de eerste ronde op Wimbledon tegen de Amerikaan Christopher Eubanks. De 25-jarige debutant verzekerde zich na een zware vijfsetter van een plek in de tweede ronde door de afsluitende supertiebreak te winnen.

De Jong wist zich kort na de zege (6-3 6-7 (5) 6-7 (7) 6-3 7-6 (3)) meteen te herinneren dat hij vorig jaar twee keer een vergelijkbare wedstrijd had verloren. "Toen gaf ik een keer een 8-3 voorsprong weg in de tiebreak. Ik ben heel blij dat ik hem nu win", zei hij na afloop. "Ik had een paar gelukjes hier en daar, die heb je ook nodig, en dan knal je eroverheen."

De mondiale nummer 106 leek op het beslissende moment zijn zenuwen beter in bedwang te hebben dan de vier jaar oudere Eubanks. "Het was lekker dat ik ruim voorkwam, het was niet close", was hij realistisch. "Ik had wel spanning in de eerste twee tiebreaks die we speelden, dat merkte ik ook aan mijn slagen. Ik ben vooral heel blij met hoe rustig ik bleef en hoe ik de situatie kon omdraaien na een moeilijk moment nog voor de tiebreak."

Ondanks de knappe zege op Eubanks denkt De Jong dat hij nog moet verbeteren in de tweede ronde, tegen Miomir Kecmanovic uit Servië. "Ik moet nog wedstrijden bekijken van hem. Maar van wat ik heb gezien, is hij een heel goede grasspeler. Hij geeft ook niet veel weg. Ik zal beter moeten spelen dan vandaag, maar het wordt ook een heel andere wedstrijd", aldus De Jong.