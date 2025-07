Douwe Bob vertrekt om veiligheid van zijn gezin te waarborgen

- Douwe Bob heeft besloten om voorlopig uit Nederland te vertrekken om "de veiligheid van m'n gezin en mezelf te waarborgen". Dat schrijft de zanger in een bericht op Instagram. Hij voegt eraan toe dat hij dat doet op advies van de politie.

Het management van de zanger bevestigt desgevraagd dat het bericht klopt en dat hij met zijn gezin in een politieauto zit. "Zijn veiligheid is serieus in het geding. Vanmiddag 112 moeten bellen."

"In de media en door politici wordt nog steeds het beeld geschetst dat ik niet wilde spelen voor kinderen vanwege hun Joodse afkomst", vervolgt Douwe Bob. Als ik dat over mij zou horen zou ik eerlijk gezegd ook woedend zijn. Gelukkig is dit een totale leugen en ik weerleg het in dit fragment van eergisteren bij Renze."

De zanger kwam de afgelopen dagen in het nieuws omdat hij dit weekend weigerde op te treden op het Joodse kindervoetbalevenement Jom Ha Voetbal.