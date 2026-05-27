De Jong in Parijs voor eerste keer naar derde ronde grand slam

PARIJS (ANP) - Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor de eerste keer in zijn carrière de derde ronde van een grandslamtoernooi bereikt. De 25-jarige Nederlander was in het warme Parijs veel te sterk voor de Italiaanse qualifier Federico Cinà: 6-3 6-1 6-3. De Jong had zich eigenlijk niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar werd als 'lucky loser' alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval.

De Jong had dit seizoen tot Roland Garros geen wedstrijd gewonnen op ATP-niveau. In de eerste ronde in Parijs was de nummer 106 van de wereld in vier sets te sterk voor de 41-jarige oud-winnaar Stan Wawrinka uit Zwitserland. In de derde ronde treft De Jong de Rus Karen Khachanov of Marco Trungelliti uit Argentinië.

De Jong is de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp verloren in de eerste ronde.