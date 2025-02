De Jong nadert top honderd op wereldranglijst tennis

LONDEN (ANP) - Tennisser Jesper de Jong nadert op de wereldranglijst de top honderd. De 24-jarige Noord-Hollander is op de nieuwe ranking 22 plaatsen gestegen naar positie 109. Hij dankt zijn stijging aan het bereiken van de halve finales van het ATP-toernooi in Montpellier.

De Jong ontbreekt deze week in het ABN AMRO Open in Rotterdam. Hij was niet rechtstreeks geplaatst voor het hoofdschema en kon door zijn goede prestaties in het Franse toernooi geen kwalificaties spelen. Hij kon evenmin een beroep doen op de speciale uitzonderingsregel die geldt in dit soort gevallen. Daar maakte de Amerikaan Aleksandar Kovacevic, de verliezend finalist in Montpellier, gebruik van.

Tallon Griekspoor klom drie plaatsen op de wereldranglijst naar de 43e plek. Botic van de Zandschulp handhaafde zich op de 84e plaats. Beide Nederlanders spelen wel in het hoofdtoernooi van Rotterdam.