Cryptomunten crashen; Aziatische markten en euro flink lager door importtarieven Trump

De Aziatische aandelenmarkten gingen vannacht hard omlaag door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. Ondertussen vloog de cryptomarkt met tientallen procenten onderuit. De Amerikaanse president Donald Trump legde zaterdag importheffingen op voor producten uit Canada, Mexico en China. Het gaat om heffingen van 25 procent voor producten uit Canada en Mexico. Voor gas uit Canada geldt een heffing van 10 procent.

Euro

Ook op producten uit China komt een heffing van 10 procent, bovenop de tarieven die al voor producten uit dat land bestonden. De importheffingen gaan op dinsdag 4 februari in. Trump wil de drie landen dwingen om de productie en de verspreiding van fentanyl te stoppen. Ook wil hij Canada en Mexico onder druk zetten om de illegale migratie naar de VS aan te pakken. China, Canada en Mexico hebben al aangekondigd tegenmaatregelen te nemen. De Europese Unie is volgens Trump ook "zeer snel" als volgende aan de beurt voor importheffingen, en dat is te zien aan de koers van de euro: de waarde van onze munt zakte bij het openen van de markt direct van 1,04 naar 1,02 dollar.

Japan

De Nikkei, de Japanse hoofdindex in Tokio, zakte 2,7 procent. Vooral de Japanse autofabrikanten stonden onder druk door de angst dat de wereldhandel wordt getroffen door de importheffingen. De aandelen van Toyota, Honda en Nissan verloren tot 7 procent. De Japanse minister van Financiën verklaarde "ernstig bezorgd" te zijn over de mogelijke gevolgen voor de wereldhandel van de ingrijpende tarieven van president Trump. "Japan moet deze beleidsmaatregelen en hun effecten nauwlettend volgen en passende maatregelen nemen", aldus de minister.

Zuid-Korea

Ook in Zuid-Korea gingen grote exportbedrijven als elektronicaconcern Samsung (min 2,7 procent) en autobouwer Hyundai (min 2,2 procent) omlaag. De Kospi in Seoul verloor 2,5 procent. In Sydney daalde de All Ordinaries 1,8 procent. In Shanghai was de beurs nog gesloten vanwege het Chinees Nieuwjaar. In Hongkong werd de handel wel hervat en verloor de Hang Seng-index 0,6 procent.

Crypto

Het is zweten voor de cryptotraders en -hodlers op het moment. Na een flashcrash vannacht regeert de angst in de markt. De bitcoinverliezen vielen met 6,5 procent nog wel mee - de belangrijkste cryptomunt wordt op het moment van schrijven voor 93.500 euro verhandeld - maar bij ethereum en andere altcoins viel de bodem totaal onder de markt vandaan. Tientallen procenten gingen binnen enkele minuten in rook op.

Trump memecoin

Nutteloze memecoins werden de afgelopen maanden enorm bejubeld; de waarderingen stegen tot krankzinnige hoogten. Daar is nu weinig tot niks meer van over. Ook de Trump-memecoin, die enkele dagen voor de inauguratie van de president van de VS in de markt werd gezet, is volledig leeggelopen. Twee weken geleden gingen ze nog voor 75 dollar over de virtuele toonbank, maar nu krijg je er nog nauwelijks 17 dollar voor.