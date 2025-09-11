ECONOMIE
De Jong ziet debuut in Davis Cup als voorlopig hoogtepunt

Sport
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 14:16
anp110925134 1
GRONINGEN (ANP) - Jesper de Jong ziet zijn debuut in de Davis Cup als zijn voorlopige hoogtepunt in zijn carrière. De 25-jarige tennisser treedt vrijdag namens Nederland in Groningen aan tegen de 26-jarige Argentijn Tomás Martín Etcheverry. "Spelen in de Davis Cup is altijd een jongensdroom van mij geweest. Dat schat ik toch nog hoger in dan debuteren op Wimbledon of een plek in de top honderd veroveren", zei De Jong in Martiniplaza.
De Jong is als de huidige nummer 79 van de wereldranglijst de hoogst genoteerde speler in het team van captain Paul Haarhuis. Door het afzeggen van Tallon Griekspoor en een terugval van Botic van de Zandschulp is hij zelfs de kopman van de ploeg. "Ja, in de praktijk is dat zo, maar toch zie ik mezelf niet zo. Voor mij is Botic onze kopman", legde De Jong voor de laatste training uit. "Ik begrijp heel goed dat de meer ervaren spelers altijd de voorkeur kregen. Het is nu aan mij om me voor eigen publiek te laten zien. Daar kijk ik zeer naar uit."
