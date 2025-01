De Minaur wacht na vlotte zege duel met Sinner in kwartfinale

MELBOURNE (ANP) - De tennisfans in Australië krijgen hun gedroomde kwartfinale op de Australian Open. Thuisspeler Alex de Minaur rekende in de vierde ronde overtuigend af met de Amerikaan Alex Michelsen (6-0 7-6 (5) 6-3) en treft nu de als eerste geplaatste titelverdediger Jannik Sinner. De Italiaan won eerder op maandag in vier sets van de Deen Holger Rune.

Het is voor het eerst dat de 25-jarige De Minaur op de Australian Open bij de laatste acht tennissers zit. De voorgaande drie jaar strandde hij telkens in de vierde ronde. In de eerste ronde won De Minaur van de Nederlander Botic van de Zandschulp.

Sinner en De Minaur, die als achtste is geplaatst, stonden negen keer eerder tegenover elkaar en telkens ging de winst naar Sinner.