De Waard en Brinkman genomineerd voor beste hockeyer ter wereld

LAUSANNE (ANP) - Xan de Waard en Thierry Brinkman zijn genomineerd voor de prijs van beste hockeyer ter wereld. De internationale hockeyfederatie FIH heeft per sekse drie kanshebbers bekendgemaakt. Anne Veenendaal is een van de drie genomineerde keepsters.

De Waard strijdt met de Belgische Alix Gerniers en de Chinese Li Chong om de titel. Brinkman heeft concurrentie van de Belgische Tom Boon en Nicolás Della Torre uit Argentinië.

De Waard veroverde met Oranje afgelopen zomer de Europese titel. Zij won de prijs voor beste hockeyster ter wereld eerder in 2023. De prijs ging vorig jaar naar teamgenote Yibbi Jansen bij Oranje.

Er kan tot 16 november gestemd worden, onder meer door experts en fans.