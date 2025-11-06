Ridouan Taghi vindt dat hof advocaten meer tijd moet geven

VUGHT (ANP) - Ridouan Taghi vindt dat het gerechtshof Amsterdam advocaten die hem willen bijstaan, meer tijd moet geven om zich voor te bereiden op de verdediging in het omvangrijke Marengo-proces. "U bent als treinmachinist in een TGV gestapt en u hebt op het gas getrapt, maar de noodrem kent u niet", zei Taghi donderdag tegen de voorzitter tijdens een zitting in de beveiligde rechtbank in Vught.

De hoofdverdachte in het grote liquidatieproces zit al maanden zonder advocaat, na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula in april. Deze week bleek dat gesprekken met twee potentiële advocaten op niets zijn uitgelopen. Volgens het hof zijn er nu "geen serieuze kandidaten" meer beschikbaar voor de verdediging van Taghi. De extra zitting was ingelast om zijn verdedigingssituatie te bespreken.

"Ik ben op dit moment zo radeloos dat ik iedere strohalm zou aanpakken", zei Taghi over zijn zoektocht naar een advocaat. Volgens de Marengo-hoofdverdachte verloopt die zo moeizaam, omdat iedereen die hem zou gaan bijstaan een "paria" zal worden.