ME betreedt door actievoerders bezette Fokker-pand

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 12:47
anp061125127 1
PAPENDRECHT (ANP) - ME'ers zijn het gebouw van vliegtuigonderdelenfabrikant Fokker in Papendrecht ingegaan waar sinds donderdagochtend een bezetting is door actievoerders. Binnen zitten actievoerders naar eigen zeggen vastgeketend. Ook staan er actievoerders op het dak.
Een verslaggever ziet dat er ook specialisten naar binnen gaan die de vastgeketende mensen kunnen losmaken.
De actiegroep Fok Fokker is donderdagochtend rond 7.45 uur met ongeveer veertig demonstranten het gebouw binnengegaan. "Fokker werkt aan F-35-onderdelen die worden gebruikt door het Israëlische leger", aldus de actiegroep. De demonstranten willen dat Fokker daarmee stopt.
Ook buiten hebben zich enkele demonstranten verzameld. Actievoerders dragen gezichtsbedekkende kleding. Eerder kwamen al tientallen medewerkers van Fokker het gebouw uit. Buiten en binnen zijn ook agenten aanwezig.
