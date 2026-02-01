Waterpolosters ondanks verlies tegen Spanje naar halve finale EK

FUNCHAL (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben de halve finale bereikt van het Europees kampioenschap in het Portugese Funchal (Madeira). De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verloor weliswaar na penalty's met 16-13 van Spanje, maar eindigde toch bovenaan in de poule van de tweede groepsfase. Italië is dinsdag de tegenstander in de halve finale.

Nederland verdedigt de Europese titel van 2024, behaald in Eindhoven. De waterpolosters kunnen in Funchal voor de zevende keer Europees kampioen worden.

Oranje keek in de tweede periode tegen een achterstand van 5-1 aan, maar werkte dat verschil weg dankzij treffers van Kitty-Lynn Joustra en Lieke Rogge. De stand bleef gelijkopgaan tot in de vierde periode. Daarin nam olympisch kampioen Spanje weer twee doelpunten afstand, maar Joustra en Simone van de Kraats brachten Nederland weer op gelijke hoogte.

Reguliere speeltijd

Na de reguliere speeltijd was de stand 13-13. Dat leverde Nederland het punt op voor de groepswinst. In de strafworpen was Spanje beter, maar dat kon Oranje niet meer deren.

"Dit was de prettigste nederlaag in mijn carrière", zei bondscoach Doudesis na afloop in het flashinterview. "Ik heb nog geen goede analyse, maar het was wel duidelijk dat dit een wedstrijd was tussen hele goede schutters. De keepsters hadden grote moeite met ballen stoppen."

De Spaanse Beatriz Ortiz was een van die schutters. Zij scoorde zeven keer. Joustra legde er vijf in voor Nederland.