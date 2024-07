Degenschermer Tulen direct uitgeschakeld bij olympisch debuut

PARIJS (ANP) - Degenschermer Tristan Tulen is bij zijn olympisch debuut blijven steken in de tweede ronde. De 33-jarige Brabander verloor na een bye in de eerste ronde van de Italiaan Federico Vismara, de nummer 9 van de wereld: 11-15.

De wedstrijd bestond uit drie periodes van drie minuten. De eerste schermer met 15 treffers werd winnaar. De sterkere Vismara nam snel de leiding en gaf die niet meer weg, ondanks verwoede pogingen van Tulen, de mondiale nummer 45.

Tulen won vorig jaar op de Europese Spelen goud en een jaar eerder zilver op de EK. Dat zilver was de eerste Nederlandse medaille op een EK sinds de tweede plek van Bas Verwijlen in 2011.