Griekspoor treft broer van Tsitsipas na afmelding Brit Norrie

PARIJS (ANP) - Tallon Griekspoor neemt het zondag in de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi niet op tegen de Brit Cameron Norrie. De nummer 44 van de wereld wordt vervangen door Petros Tsitsipas, de 24-jarige broer van Stefanos Tsitsipas.

Petros Tsitsipas, die met zijn broer ook aantreedt in het mannendubbelspel, is de nummer 74 van de wereld in het dubbelspel. Hij heeft geen ranking in het enkelspel. De afgelopen dagen werden meerdere dubbelspecialisten opgeroepen om opengevallen plekken in te nemen na een reeks afmeldingen.

Mocht Griekspoor van Tsitsipas winnen, dan treft hij in de tweede ronde de Spanjaard Carlos Alcaraz. Hij won zaterdag met Rafael Nadal in de eerste ronde van het dubbelspel. Nadal heeft last van een bovenbeenblessure, maar komt zondag toch in actie in het enkelspel.

Griekspoor is niet de enige Nederlander in het mannenenkelspel. Robin Haase werd eerder deze week ook aan het schema toegevoegd als reserve. Hij treft de Oostenrijker Sebastian Ofner in de openingsronde.