Depay komt met 104 interlands op gelijke hoogte met Kuijt

KAUNAS (ANP) - Memphis Depay staat na zondag op evenveel interlands als Dirk Kuijt. De 31-jarige spits heeft in de uitwedstrijd tegen Litouwen in de WK-kwalificatie een basisplaats gekregen van bondscoach Ronald Koeman en komt daarmee op 104 interlands.

Depay en Kuijt, die international was van 2004 tot en met 2014, nemen op de ranglijst van internationals met de meeste interlands nu gezamenlijk de zevende plaats in. Als Depay nog één doelpunt maakt, is hij met 51 treffers topscorer aller tijden van Oranje. Nu staat hij met 50 doelpunten nog op gelijke hoogte met Robin van Persie.

Wesley Sneijder is met 134 interlands recordinternational, gevolgd door Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (108) en Giovanni van Bronckhorst (106).