Eindelijk ritzege voor Pedersen in Vuelta

Sport
door anp
zondag, 07 september 2025 om 17:20
anp070925084 1
MONFORTE DE LEMOS (ANP) - De Deen Mads Pedersen heeft de vijftiende etappe van de Vuelta gewonnen. Het was een rit van A Veiga/Vegadeo naar Monforte de Lemos, waarin de hellingen vroeg in de koers lagen. De renner van Lidl-Trek won de sprint van een eerste groep voor de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Marco Frigo.
Pedersen is de leider in het puntenklassement, maar de oud-wereldkampioen had nog geen ritzege op zak.
Het peloton met klassementsleider Jonas Vingegaard reed ver achter de koplopers. Geen van hen vormde een bedreiging voor de Deen van Visma - Lease a Bike.
Maandag volgt een rustdag in de Vuelta.
