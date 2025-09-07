Eindelijk ritzege voor Pedersen in Vuelta

MONFORTE DE LEMOS (ANP) - De Deen Mads Pedersen heeft de vijftiende etappe van de Vuelta gewonnen. Het was een rit van A Veiga/Vegadeo naar Monforte de Lemos, waarin de hellingen vroeg in de koers lagen. De renner van Lidl-Trek won de sprint van een eerste groep voor de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Marco Frigo.

Pedersen is de leider in het puntenklassement, maar de oud-wereldkampioen had nog geen ritzege op zak.

Het peloton met klassementsleider Jonas Vingegaard reed ver achter de koplopers. Geen van hen vormde een bedreiging voor de Deen van Visma - Lease a Bike.

Maandag volgt een rustdag in de Vuelta.