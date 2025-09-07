Wielrenner Thomas sluit loopbaan af nabij ouderlijk huis en pub

CARDIFF (ANP/DPA) - Geraint Thomas heeft zijn wielerloopbaan in zijn geboortestad Cardiff kunnen beëindigen. De slotrit van de Ronde van Groot-Brittannië was een eerbetoon aan de 39-jarige Brit, die in 2018 de Tour de France won. "Het voelt in ieder geval als het juiste moment om te stoppen", zei de renner van Ineos Grenadiers, die in het peloton als 'G' door het leven ging.

Thomas, die negentien jaar beroepsrenner was, vond het "fantastisch" om uitgerekend in de hoofdstad van Wales zijn laatste kilometers te maken. "We kwamen minder dan 100 meter langs mijn ouderlijk huis en de pub waar ik mijn eerste pint gedronken heb", vertelde hij na de door de Nederlander Olav Kooij gewonnen rit.

Naast zijn zege in 2018 werd Thomas ook een keer tweede (2019) en derde (2022) in de Tour. In de Giro eindigde hij twee keer op het podium, maar de eindzege bleef buiten bereik. Wel won hij met de Britse ploeg twee keer goud op de Olympische Spelen (2008 en 2012) op de ploegachtervolging.