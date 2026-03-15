Djokovic meldt zich af voor mastertoernooi van Miami

MIAMI (ANP/AFP) - Tennisser Novak Djokovic heeft zich teruggetrokken van het masterstoernooi van Miami. De 38-jarige Serviër heeft last van een schouderblessure, meldden de organisatoren.

De 24-voudig grandslamwinnaar bereikte op het masterstoernooi van Indian Wells de vierde ronde, waarin hij werd uitgeschakeld door de Brit Jack Draper. Djokovic won het toernooi van Miami zes keer, maar verloor de finale vorig jaar van Jakub Mensik uit Tsjechië.

Op Indian Wells speelde Djokovic met een sleeve om zijn rechterarm, omdat hij last had van een lichte blessure, die hem hinderde bij zijn opslag.