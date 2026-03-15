WSJ: VS willen coalitie voor escorteren schepen Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering is van plan om mogelijk al deze week aan te kondigen dat meerdere landen hebben ingestemd met de vorming van een coalitie die schepen escorteert door de Straat van Hormuz, een belangrijke doorvoerroute die langs de Iraanse kust loopt. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen.

Iran heeft de zeestraat afgesloten in reactie op de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten.

De landen overleggen nog over de vraag of deze operaties moeten beginnen vóór of na het einde van de vijandelijkheden, aldus de Amerikaanse zakenkrant. In het openbaar hebben veel landen zich tot dusver op de vlakte gehouden over een escortemissie, gezien de risico's die daaraan verbonden zijn.