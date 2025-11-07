Djokovic naar finale van tennistoernooi in Athene

ATHENE (ANP) - Novak Djokovic heeft als eerste de finale van het tennistoernooi van Athene bereikt. De 38-jarige Serviër klopte Yannick Hanfmann in de halve eindstrijd: 6-3 6-4.

Djokovic brak de service van de Duitse nummer 117 van de wereldranglijst bij een voorsprong van 3-2 in de eerste set. Hij kwam in de tweede set terug na een achterstand van 1-3.

De Serviër stuit in de finale op de winnaar van de andere halve finale tussen de Amerikaan Sebastian Korda en de Italiaan Lorenzo Musetti, die nog in de race is om een ticket voor de prestigieuze ATP Finals in Turijn.

Djokovic vierde zijn 201e zege in een indoorwedstrijd en kan in de hoofdstad van Griekenland zijn 101e titel winnen. De huidige nummer 5 van de wereld komt dan dichter in de buurt van recordhouder Jimmy Connors, die in zijn loopbaan 109 titels won. Roger Federer bleef steken op 103 gewonnen toernooien.