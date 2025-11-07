ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Djokovic naar finale van tennistoernooi in Athene

Sport
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 17:55
anp071125171 1
ATHENE (ANP) - Novak Djokovic heeft als eerste de finale van het tennistoernooi van Athene bereikt. De 38-jarige Serviër klopte Yannick Hanfmann in de halve eindstrijd: 6-3 6-4.
Djokovic brak de service van de Duitse nummer 117 van de wereldranglijst bij een voorsprong van 3-2 in de eerste set. Hij kwam in de tweede set terug na een achterstand van 1-3.
De Serviër stuit in de finale op de winnaar van de andere halve finale tussen de Amerikaan Sebastian Korda en de Italiaan Lorenzo Musetti, die nog in de race is om een ticket voor de prestigieuze ATP Finals in Turijn.
Djokovic vierde zijn 201e zege in een indoorwedstrijd en kan in de hoofdstad van Griekenland zijn 101e titel winnen. De huidige nummer 5 van de wereld komt dan dichter in de buurt van recordhouder Jimmy Connors, die in zijn loopbaan 109 titels won. Roger Federer bleef steken op 103 gewonnen toernooien.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

shutterstock_1330807310

Drie symptomen verschijnen 24 uur voor de dood

101712151_m

Gaatjes voorgoed verleden tijd? Nieuwe gel laat tandglazuur vanzelf herstellen

ANP-462516832

Vader en zoon (15) overleden na meer dan honderd wespensteken tijdens ziplinen in Laos

86190278_m

Mensen die dit populaire slaapmiddel slikken, hebben een veel grotere kans op hartfalen

Loading