Djokovic ten koste van Norrie naar vierde ronde US Open

NEW YORK (ANP/RTR) - Novak Djokovic heeft de Brit Cameron Norrie verslagen in de derde ronde van de US Open. De 38-jarige Serviër won in vier sets: 6-4 6-7(4) 6-2 6-3. Djokovic won de US Open vier keer. Hij is de oudste tennisser die de laatste zestien bereikt sinds de Amerikaan Jimmy Connors in 1991 op dezelfde leeftijd deze prestatie leverde.

Djokovic zei dat hij in het duel met Norrie op de proef werd gesteld. "Je hoopt natuurlijk op een overwinning zonder sets te verliezen, maar dat is niet altijd mogelijk", zei Djokovic. "Ik had sinds Wimbledon geen wedstrijden meer gespeeld", vervolgde de tennisser. "Ik ben nog steeds op zoek naar mijn draai op de baan."

Djokovic maakt bij de US Open zijn rentree nadat hij twee maanden geleden op Wimbledon in de halve finales van Jannik Sinner verloor. In Londen verspeelde hij daarmee de kans om zijn 25e grandslamtitel te veroveren en alleen recordhouder te worden. Nu deelt hij nog 24 titels met de Australische Margaret Court.

Zondag treft Djokovic in de vierde ronde de Duitser Jan-Lennard Struff.