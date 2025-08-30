Sabalenka na geslaagde revanche naar vierde ronde US Open

Aryna Sabalenka heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in twee sets van de Canadese Leylah Fernandez: 6-3 7-6 (2).

Fernandez hield Sabalenka in 2021 uit de finale van de US Open. De inmiddels 22-jarige Canadese verloor de finale toen van de Britse Emma Raducanu.

"Ik wilde deze revanche echt", zei Sabalenka na afloop in het interview op de baan. "En ben blij met de overwinning. Het was destijds een zware les voor me. Sindsdien hadden we niet meer tegen elkaar gespeeld."

In de vierde ronde neemt de als eerste geplaatste Sabalenka het op tegen de Spaanse Cristina Bucsa. Die verraste de Belgische Elise Mertens in drie sets: 3-6 7-5 6-3.