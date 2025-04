Djokovic verliest op masterstoernooi Madrid bij eerste optreden

MADRID (ANP) - Novak Djokovic is ook op het masterstoernooi van Madrid in zijn eerste optreden verslagen. De 37-jarige Serviër, als vierde geplaatst in de Spaanse hoofdstad, verloor in twee sets van de Italiaan Matteo Arnaldi: 6-3 6-4.

Djokovic won het toernooi van Madrid drie keer. De 24-voudig grandslamwinnaar verloor eerder deze maand in Monte Carlo na een bye in de eerste ronde zijn eerste partij op gravel van dit jaar van Alejandro Tabilo uit Chili. Op het toernooi van Indian Wells werd de Servische tennisser in de tweede ronde uitgeschakeld door Botic van de Zandschulp.

De 24-jarige Arnaldi is de nummer 44 van de wereldranglijst. Djokovic staat vijfde. De Italiaan won direct de eerste opslagbeurt van zijn tegenstander, maar liet hem ook weer terugkomen met een break. Door een tweede break kwam Arnaldi op 5-3 en kon de set daarna uitserveren. In de tweede set had de Italiaan aan één break op 3-3 genoeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Djokovic kwam nog op 0-40 op de opslagbeurt van de Italiaan meteen daarna, maar die hield stand en sloeg op 5-4 op zijn tweede matchpoint toe.