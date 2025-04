Doe alsof het prima met je gaat: Waarom dat niet gezond is altijd een glimlachte tonen, maar hoe voel je je echt?

In onze maatschappij lijkt het soms de norm om altijd te zeggen dat het goed met je gaat. Maar achter een vrolijke façade kunnen diepe gevoelens van verdriet, stress of onzekerheid schuilgaan. Doen alsof alles prima is, wordt door psychologen gezien als een overlevingsmechanisme. Het is een manier om ongemak en pijn te verbergen, maar op de lange termijn is dit niet gezond.

Wat gebeurt er als je je gevoelens wegstopt?

Je onderdrukt je emoties. Door steeds te doen alsof het goed gaat, druk je ongemakkelijke gevoelens weg. Dit kost veel energie en kan leiden tot uitputting.

Je bouwt stress op. De stress komt niet van de emoties zelf, maar van het continu onderdrukken ervan. Uiteindelijk voel je alleen nog maar die stress en niet meer wat er echt speelt.

Je wordt niet echt gezien. Mensen om je heen zien alleen het masker, niet jouw echte gevoelens. Hierdoor krijg je minder steun en begrip, terwijl je dat misschien juist nodig hebt.

Je raakt uitgeput. Altijd maar sterk zijn en je anders voordoen dan je je voelt, is vermoeiend. Je lichaam en geest krijgen geen kans om te herstellen, waardoor je sneller ziek wordt of in een burn-out terechtkomt.

Je mist verbinding. Door niet te delen hoe het écht met je gaat, mis je waardevolle gesprekken en steun van anderen. Je voelt je sneller alleen.

Waarom doen mensen alsof?

Om conflicten te vermijden. Veel mensen zijn bang dat anderen boos worden of hen niet leuk vinden als ze hun echte gevoelens delen.

Uit angst voor afwijzing of schaamte. Door te doen alsof, hoef je niet te laten zien dat je het moeilijk hebt.

Omdat praten over mentale gezondheid nog niet altijd geaccepteerd is. Het voelt veiliger om een masker op te houden.

Wat zijn de signalen dat iemand doet alsof het goed gaat?

Altijd glimlachen, zelfs als je alleen bent.

Druk zijn en nooit tijd nemen voor jezelf.

Emoties minimaliseren (“Het valt wel mee”).

Anderen helpen om je eigen gevoelens te vermijden.

Jezelf isoleren om energie te sparen.

Moeite hebben met het stellen van grenzen en altijd “ja” zeggen.

Diepe empathie tonen voor anderen, maar je eigen pijn niet delen.

Waarom is het gezonder om eerlijk te zijn over je gevoelens?

Als je toegeeft dat het niet altijd goed gaat, geef je jezelf de ruimte om te herstellen en steun te zoeken. Het delen van je ware gevoelens zorgt voor echte verbinding en voorkomt dat je vastloopt in stress of eenzaamheid. Het is oké om je niet altijd oké te voelen. Juist door dat te erkennen, kun je groeien en gezonder omgaan met tegenslagen.

Wat kun je doen als je merkt dat je vaak doet alsof?

Neem de tijd om stil te staan bij je eigen gevoelens.

Praat met iemand die je vertrouwt over hoe het écht met je gaat.

Wees mild voor jezelf: je hoeft niet altijd sterk te zijn.

Zoek professionele hulp als je merkt dat je vastloopt.

Kortom: Doen alsof het prima met je gaat, lijkt soms makkelijk, maar op de lange termijn betaal je er een hoge prijs voor. Eerlijk zijn over je gevoelens is niet zwak, maar juist krachtig en gezond.