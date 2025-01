Djokovic verrassend uitgeschakeld in kwartfinale Brisbane

BRISBANE (ANP) - Novak Djokovic is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het tennistoernooi van Brisbane. De 37-jarige Serviër verloor in de kwartfinale verrassend met 7-6 (6) 6-3 van de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer 293 van de wereld.

Djokovic wist geen enkele keer de service te breken van Opelka. Na winst in de tiebreak van de eerste set sloeg de Amerikaan in de vierde game van de tweede set toe.

Djokovic bereidde zich in Brisbane voor op de Australian Open. De voormalige nummer 1 van de wereld is op jacht naar zijn 25e eindzege op een grandslamtoernooi. In totaal staat hij op 99 ATP-titels. Alleen de Amerikaan Jimmy Connors (109) en de Zwitser Roger Federer (103) wonnen meer ATP-toernooien.

De Australian Open begint op 12 januari.