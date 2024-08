Tennisloopbaan Murray voorbij na verlies in dubbelspel op Spelen

PARIJS (ANP) - De tenniscarrière van Andy Murray is afgelopen na het verlies in de kwartfinales van het mannendubbelspel. Met zijn partner Dan Evans verloor de Brit van het Amerikaanse duo Taylor Fritz/Tommy Paul in twee sets: 6-2 6-4.

In de voorgaande rondes overleefden Murray en Evans meerdere matchpoints, maar tegen de Amerikanen was van spanning nauwelijks sprake.

De 37-jarige Murray, die de afgelopen jaren hinder ondervond van een slepende heupblessure, kondigde vlak voor de Spelen aan dat hij afscheid zou nemen in Parijs. Hij won eerder twee keer olympisch goud in het enkelspel, in 2012 en 2016. Daarnaast won hij drie grandslamtoernooien: twee keer Wimbledon (2013 en 2016) en één keer de US Open (2012).